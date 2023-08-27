Жителя Липецкой области будут судить за взятку в 100 тысяч рублей инспектору ДПС Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области будут судить водителя, который пытался дать взятку инспектору ДПС. Это произошло 20 мая в селе Новоникольское Чаплыгинского района. По данным следствия, полицейский остановил автомобилиста, а тот оказался пьян. Чтобы избежать наказания, мужчина предложил сотруднику органов 100 тысяч рублей. За эти деньги автоинспектор должен был отпустить водителя и не составлять на него протокол за отказ от прохождения медосвидетельствования.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, правоохранитель отказался от взятки. Более того, он сообщил о коррупционном преступлении в следственные органы. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.3 ст.291 УК РФ «Покушение на дачу взятки должностному лицу». Максимальное наказание по статье – до 8 лет лишения свободы.

Фигурант признал вину еще на стадии предварительного следствия. Уголовное дело направили прокурору для утверждения обвинительного заключения. Далее материалы передадут в суд.