Без холодной воды останутся более 50 улиц Липецка в понедельник 28 августа Фото: Юлия КЛЮЕВА

В понедельник 28 августа в Липецке более 50 улиц останутся без холодной воды. Причина – ремонтные работы на сетях.

С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по улицам Водопьянова 70; 15 микрорайон, 35-37, 35а, 35б, 39; Нестерова, 1, 3, 5, 7, 8, 8а, 10, 12; Мусоргского, 1, 2, 4-8, 10; Качалова, 1-6, 8а, 10; Гагарина, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 100а, владение 100а; Тельмана, 164; переулок Попова, 1, 3, 5.

На этот же период времени холодную воду отключат в районе Сырского Рудника: Ангарская, 3-5, 7, 9, 11, 19, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 31; Детская, 1-12, 2а, 2б, 2в, 4а, 4б, 14-17; Монтажников, 1-6, 3а, 3а корпус 1; Геологическая, 1-5, 2а, 2б, 5а, 7; Металлистов, 1, 3-5, 4а, 4б, 4в, 4г; Юношеская, 1-14, 16, 18, 18а, 18б, 18г, 19, 21, 21а, 23а, 44, 49, 45, 47; Ударников, 5, 7а, 7, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 10, 10а, 12, 12а, 13, 20-24, 26; Ново-Весовая, 18-23; переулок Рудный, 1-7, 1/1, 6а, 9, 9а, 11, 13, 15, 17.

Также без воды останутся жители частного сектора: улицы Паровозная, Поселковая, Ударников, Жактовская, Рудничная, Рябиновая, Солнечная, Смирнова, Городовикова, Медицинская, Минская, Исполкомовская, переулок Клеверный, Дружный, Чистый, Любимый, Технологический, Бытовой, Усадебный, Ландшафтный, Туманный, Сырский, улицы Шахматная, Автодорожная, Маргелова, Взлетная, Романовская, Коттеджная, Юношеская, Ново-Весовая, Базарная, Почтовая, Техническая, Прудная.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Гагарина, 84; 15 микрорайон, 35; Монтажников, 3а, Детская, 2в, а также по заявкам горожан. Подробности по телефонам: *6048, 236-048.