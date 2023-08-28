Трое погибли и двое пострадали в перевернувшемся «Ауди» в селе под Липецком Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу 26 августа в Липецкой области произошло смертельное ДТП. В селе Большой Самовец Грязинского района водитель «Ауди» не справился с управлением и вылетел в кювет. Машина перевернулась. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, трое человек погибли на месте – 36, 45 и 51 года. С травмами в больницу доставили жителей 27 и 29 лет.

Днем ранее 25 августа в Липецке на улице Ангарская столкнулись ВАЗ-2110 и ВАЗ-2112. Пострадал 35-летний водитель «двенадцатой». Медики осмотрели его и отпустили.

Тогда же в Чаплыгине на улице Советская 41-летний мопедист врезался в бордюр. Ему понадобилась помощь врачей. А в Елецком районе на трассе Орел-Тамбов перевернулся 36-летний мотоциклист. Он получил травму.