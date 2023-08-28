Двенадцать расчетов МЧС тушили пожар в кафе на улице Шерстобитова в Липецке Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В субботу 26 августа в Липецке на улице Шерстобитова вспыхнул пожар. Загорелось кафе в здании мебельного центра. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, на месте происшествия работали двенадцать спасательных расчетов. К счастью, никто из липчан не пострадал. Пламя повредило вытяжную трубу на площади 2 квадратных метра.

В тот же день в административном здании на улице Октябрьская в селе Подгорное произошло короткое замыкание. Обошлось без открытого огня. А на 301 километре трассы Орел-Тамбов горел полуприцеп.

В областном центре жильцы дома по улице 9 микрорайон почувствовали запах гари и вызвали пожарных. Оказалось, что в одной из квартир забыли снять кастрюлю с включенной плиты. Также на улице Минина сгорел мусорный бак.