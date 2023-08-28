Хлопок под вагоном поезда «Москва – Липецк» напугал посетителей вокзала в Грязях Фото: Юлия КЛЮЕВА

В воскресенье 27 августа в Липецкой области посетителей железнодорожного вокзала в Грязях напугал хлопок. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. Громкий звук раздался под третьим вагоном скорого поезда «Москва – Липецк», а затем полетели искры.

- Все, находящиеся на перроне, застыли, - написали в соцсетях. - Первой сориентировалась проводница третьего вагона, закричала, чтобы вызвали сопровождающего. Прибывший, скорее всего электрик поезда, осмотрел место, в итоге захлопнул ударом ноги крышки - иначе они не закрывались, и поезду дали отправление. Пассажиров вагона №3 попросили перейти в вагон №2.

Как сообщил lipetsk.kp.ru источник, произошло короткое замыкание, которое оперативно устранили. Поезд отправился по маршруту и благополучно прибыл в пункт назначения.