Сергей Трофимов пригласил жителей Ельца на концерт ко Дню города 2 сентября

В Ельце Липецкой области выступит Сергей Трофимов Фото: архив КП

В 2023 году Ельцу Липецкой области исполняется 877 лет. Для горожан подготовили трехдневную развлекательную программу. Празднование стартует в пятницу, 1 сентября. Жителей ждут музыкальные, спортивные и интеллектуальные мероприятия. Об этом в социальных сетях сообщил мэр Евгений Боровских.

Перед ельчанами выступят «Казаки России», кавер-группа «ШоуRoom», молодежные коллективы, оркестры и диджеи. Хэдлайнером станет певец Сергей Трофимов. Заслуженный артист России выйдет на сцену в субботу, 2 сентября. Исполнитель записал видео-приглашение на концерт.

– Дорогие друзья! Славному русскому городу – 877 лет. Это город великой славы, боевой славы и трудовой славы, – отметил музыкант. – Разве это не повод собраться вместе и отметить такой знаменательный день? 2 сентября в 18:30 на площади Ленина буду иметь честь поздравить этот город с таким юбилеем и спеть вместе любимые песни. Зажжем, ребята!

Также для посетителей подготовили фотозоны, интерактивные площадки, ярмарку и обзорные экскурсии. Молодые артисты и поэты устроят творческий вечер. 3 сентября жители Ельца смогут увидеть пиротехническое шоу. Узнать подробную программу Дня города можно по ссылке.