В Липецке поймали 49-летнюю женщину, которая украла из магазина 16 пачек масла Фото: принтскрин видео.

В Липецке участковый раскрыл кражу из сетевого магазина в районе ЛТЗ. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, 19 августа женщина похитила в торговом зале на улице Жуковского 16 пачек сливочного масла на 1 400 рублей. Она положила продукты в рюкзак и прошла мимо кассы, не оплатив товар.

Ее личность установил участковый отдела полиции №6 младший лейтенант Никита Сазонов. Подозреваемая – 49-летняя липчанка, которую ранее уже привлекали к ответственности за хищение из магазина. Увы, печальный опыт ничему не научил женщину.

На жительницу завели уголовное дело по ст.158.1 УК РФ «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию». Расследование продолжается.