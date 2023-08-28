Жителей Липецка приглашают на зрелищное «Шоу под дождем» 3 ноября

Фото театра танца «Искушение», «Шоу под дождем»

Эта осень в Липецке будет дождливой. Но уверяем, настроение жителей от этого нисколько не ухудшится. Наоборот, все будут только рады прохладным каплям. Ведь 3 ноября липчан ждет зрелищное «Шоу под дождем».

Санкт-Петербурский театр танца «Искушение» представит в Липецке премьеру спектакля «И где, …, счастье?». Зрители увидят мужские размышления, выраженные словами и искусством танца. Главный герой будет искать то, к чему стремятся все люди. Хотя не всегда дорога к счастью проста. И не все могут до него дотянуться. После одних трудностей приходят другие, жизнь превращается в рутину. Но все верят, ждут, надеются, что скоро станут счастливее!

Благодаря слиянию танцевального мастерства и ораторского искусства, зритель погрузится в атмосферу энергии и драйва, юмора и позитива, романтики и любви. От финальной части шоу уровень гормона счастья зашкалит у всех без исключения, ведь артисты будут танцевать под потоками воды! Такое нельзя пропустить.

Шоу состоится 3 ноября в ОЦКНТ: Липецк, улица Космонавтов, 54а. Начало в 19.00. Продолжительность шоу – 1,5 часа. Категория 12+