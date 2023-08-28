Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 августа 2023 12:34

Жителей Липецка приглашают на зрелищное «Шоу под дождем» 3 ноября

Театр танца «Искушение» представит премьеру спектакля «И где, …, счастье?»
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Фото театра танца «Искушение», «Шоу под дождем»

Фото театра танца «Искушение», «Шоу под дождем»

Эта осень в Липецке будет дождливой. Но уверяем, настроение жителей от этого нисколько не ухудшится. Наоборот, все будут только рады прохладным каплям. Ведь 3 ноября липчан ждет зрелищное «Шоу под дождем».

Санкт-Петербурский театр танца «Искушение» представит в Липецке премьеру спектакля «И где, …, счастье?». Зрители увидят мужские размышления, выраженные словами и искусством танца. Главный герой будет искать то, к чему стремятся все люди. Хотя не всегда дорога к счастью проста. И не все могут до него дотянуться. После одних трудностей приходят другие, жизнь превращается в рутину. Но все верят, ждут, надеются, что скоро станут счастливее!

Благодаря слиянию танцевального мастерства и ораторского искусства, зритель погрузится в атмосферу энергии и драйва, юмора и позитива, романтики и любви. От финальной части шоу уровень гормона счастья зашкалит у всех без исключения, ведь артисты будут танцевать под потоками воды! Такое нельзя пропустить.

Шоу состоится 3 ноября в ОЦКНТ: Липецк, улица Космонавтов, 54а. Начало в 19.00. Продолжительность шоу – 1,5 часа. Категория 12+