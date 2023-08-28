44 стихийные свалки убрали в Липецкой области с начала года

В Липецкой области ликвидировали 44 несанкционированные свалки Фото: архив "КП"

С начала 2023 года в Липецкой области ликвидировали 44 стихийные свалки на 29 гектарах. Всего специалисты регионального управления Россельхознадзора провели 317 проверок.

– По результатам выявления несанкционированных свалок объявлено 105 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, – отметили в пресс-службе ведомства.

На сельскохозяйственных землях нашли 28 «складов» мусора. Хлам скопился примерно на 13 гектарах. Девять свалок в Усманском, Становлянском, Воловском, Краснинском, Добровском, Липецком и Тербунском районах уже убрали.

Напомним, в начале августа сотрудники Россельхознадзора обнаружили кучу отходов в Добринском районе. Несанкционированная свалка появилась на площади в 1,2 гектара. Владельцу земли направили предостережение и напомнили про законодательство.