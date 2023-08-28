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НовостиПроисшествия28 августа 2023 13:54

«Ударил ножом и заклеил рану скотчем»: под Липецком мужчина напал на брата во время застолья

Под Липецком мужчина ранил старшего брата ножом во время застолья, тот скончался
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Под Липецком мужчина ранил старшего брата ножом во время застолья, тот скончался

Под Липецком мужчина ранил старшего брата ножом во время застолья, тот скончался

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области мужчина порезал ножом старшего брата. Подозреваемый – 42-летний житель села Тележенка Грязинского района. По данным следствия, 26 августа родственники выпивали. Нетрезвые мужчины поссорились, и хозяин дома ударил 52-летнего гостя ножом в грудную клетку. Злодей заклеил рану скотчем и оставил брата на улице, укрыв одеялом. Тот скончался.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, действия липчанина квалифицировали по ч.4 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Он признал вину и написал явку с повинной.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Решается вопрос об аресте подозреваемого.