«Ударил ножом и заклеил рану скотчем»: под Липецком мужчина напал на брата во время застолья

Под Липецком мужчина ранил старшего брата ножом во время застолья, тот скончался Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области мужчина порезал ножом старшего брата. Подозреваемый – 42-летний житель села Тележенка Грязинского района. По данным следствия, 26 августа родственники выпивали. Нетрезвые мужчины поссорились, и хозяин дома ударил 52-летнего гостя ножом в грудную клетку. Злодей заклеил рану скотчем и оставил брата на улице, укрыв одеялом. Тот скончался.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, действия липчанина квалифицировали по ч.4 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Он признал вину и написал явку с повинной.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Решается вопрос об аресте подозреваемого.