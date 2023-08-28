Житель Липецка похитил пневматический пистолет у 15-летнего подростка в парке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке задержали 18-летнего парня. Его подозревают в грабеже с угрозой применения насилия – п. «г» ч.2 ст.161 УК РФ. По данным следствия, 8 июля на скейт-площадке в парке Победы липчанин пристал к 15-летнему подростку. Он, угрожая применить силу, похитил у него пневматический пистолет для занятий в спортивной секции.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, молодого человека ранее судили за кражу. Вину он признал частично, выдвинув свою версию случившегося. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего: допрашивают свидетеле, назначают судебные экспертизы. Если вину парня докажут, то ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, что в Грязинском районе мужчина смертельно ранил ножом старшего брата во время застолья. Он написал явку с повинной.