В Липецкой области принимают заявки на школьную выплату в 5 тыс детям бойцов СВО

В Липецкой области семьи бойцов СВО получат по 5 тысяч на каждого школьника Фото: Архив "КП"

В этот понедельник, 28 августа, в Липецкой области начали принимать заявления на выплату детям бойцов СВО. Семьи военнослужащих могут получить пять тысяч рублей на каждого школьника.

– Наше пристальное внимание в эти дни – семьям наших защитников, – отметил губернатор Игорь Артамонов. – К тем льготам, которые уже действуют в регионе, решили добавить и единовременную выплату для семей, в которых сейчас есть школьники.

Документы на разовое пособие необходимо подать до 31 октября включительно. Родители могут оставить заявку на портале «Госуслуги», через социального куратора или в МФЦ.

Кроме того, детям из семей участников спецоперации предоставляют бесплатное горячее питание в школах. Ребята могут бесплатно заниматься в кружках и секциях, ходить на культурные мероприятия.