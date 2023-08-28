Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 августа 2023 14:54

В Липецкой области принимают заявки на школьную выплату в 5 тыс детям бойцов СВО

Документы на разовое пособие можно подать до 31 октября
Алина ПАЛАГИНА
В Липецкой области семьи бойцов СВО получат по 5 тысяч на каждого школьника

В Липецкой области семьи бойцов СВО получат по 5 тысяч на каждого школьника

Фото: Архив "КП"

В этот понедельник, 28 августа, в Липецкой области начали принимать заявления на выплату детям бойцов СВО. Семьи военнослужащих могут получить пять тысяч рублей на каждого школьника.

– Наше пристальное внимание в эти дни – семьям наших защитников, – отметил губернатор Игорь Артамонов. – К тем льготам, которые уже действуют в регионе, решили добавить и единовременную выплату для семей, в которых сейчас есть школьники.

Документы на разовое пособие необходимо подать до 31 октября включительно. Родители могут оставить заявку на портале «Госуслуги», через социального куратора или в МФЦ.

Кроме того, детям из семей участников спецоперации предоставляют бесплатное горячее питание в школах. Ребята могут бесплатно заниматься в кружках и секциях, ходить на культурные мероприятия.