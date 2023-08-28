Бойцам СВО из липецкого артдивизиона имени Пешкова доставили гуманитарный груз

фотография из телегам-канала губернатора Липецкой области Игоря Артамонова Фото: с сайта

Бойцам СВО артиллерийского дивизиона имени Олега Пешкова доставили очередную партию гуманитарной помощи из Липецкой области. Военнослужащие получили новые квадрокоптеры и другое техническое оборудование. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Игорь Артамонов.

– Командование хвалит липецких парней, – отметил глава региона. – Бойцы прошли хорошую подготовку, профессионально выполняют задачи. Про боевой дух что и говорить – этого нашим ребятам не занимать. Все они пришли на службу добровольно, никто не повернул назад.

Напомним, в регионе начали формировать третье подразделение из добровольцев. Дивизион из будущих участников спецоперации планируют назвать в честь Митрофана Неделина. Предложение отправили в Министерство обороны России.