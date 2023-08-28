Холодную воду отключат на 15 улицах Липецка во вторник 29 августа

В Липецке отключат питьевую воду на 15 улицах Фото: Алина ПАЛАГИНА

Во вторник, 29 августа, без холодной воды останутся жители домов на 15 улицах Липецка. Подачу ресурса приостановят с десяти утра до восьми вечера, сообщили в пресс-службе мэрии. Специалисты займутся плановыми ремонтными работами.

Питьевую воду отключат в частном секторе на улицах Индустриальная, Зоологическая, Буденного, Сенная, Сырская, Смоленская, Речная, Пролетарская и Садовая. Машина с водой приедет по заявкам липчан.

Также краны пересохнут у горожан на Нестерова, 1, 3, 5, 7, 8, 8а, 10, 12; Мусоргского, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10; Качалова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8а, 10; переулке Попова, 1, 3, 5; Гагарина, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 100а, владение 100а и Тельмана, 164. Воду привезут к дому №84 по Гагарина.

За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.