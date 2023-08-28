Без света останутся 17 улиц Липецка и садоводчество во вторник 29 августа

В Липецке отключат свет на 17 улицах Фото: Алина ПАЛАГИНА

Во вторник, 29 августа, в Липецке отключат свет на 17 улицах и в садоводчестве. Специалисты будут ремонтировать электросети, сообщили в пресс-службе мэрии. Лампочки погаснут с девяти утра до пяти вечера.

Без электричества останутся жители домов на улицах Московская, 6; Ангарская, 31; Жактовская, 12, 1а, 25, 26а, 38; имени Городовикова, 11; Исполкомовская, 7; Минская, 49а; Ново-Весовая, 14в – 22т, 26, 33; Паровозная, 11а; Поселковая, 1а, 2а, 30в, 33, 4, 47а; Прудная, 1, 1в, 1г, 1д; Рудничная, 17, 21, 25; Рябиновая, 1 – 10, 12 – 27, 29, 29а, 31 – 37, 39; Солнечная, 1 – 61; Ударников, 20, 20з, 20и, 23 – 32, 36, 36а, 38а, 49, 53, 56, 61, 90, 94, 95; Юрия Смирнова; Папина, 2а, 2б и Союзная, 3, 5а. Также подачу ресурса ограничат в садоводческом товариществе «Ударник».

За дополнительной информацией обращайтесь по бесплатному номеру: 8-800-220-0-220. Диспетчеры отвечают круглосуточно.

Напомним, также во вторник в областном центре отключат питьевую воду на 15 улицах. Подробности можно прочитать по ссылке.