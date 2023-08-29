Рецидивист ограбил двух жительниц Липецка на 60 тысяч рублей

В Липецке поймали мужчину, который срывал с женщин золотые цепочки Фото: принтскрин видео.

29-летнего жителя Липецка обвиняют в двух грабежах. Оба инцидента произошли в августе. Горожанин «охотился» на золотые цепочки по вечерам.

Потерпевшими оказались 38-летняя и 48-летняя липчанки. Общая сумма ущерба составила около 60 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. В полиции женщины рассказали, что незнакомец подбегал к ним во дворах со спины и срывал украшения.

Правоохранители поймали нарушителя. Как выяснилось, ранее мужчина уже отбывал наказание за преступление. Стражи порядка завели уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 161 УК. Рецидивисту грозит до семи лет колонии. На данный момент липчанин находится под стражей.

Напомним, жительница областного центра украла из магазина 16 пачек масла. Женщина спрятала продукты в рюкзаке и прошла мимо кассы.