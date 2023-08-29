Алкоголь запретят продавать в Липецкой области в День знаний 1 сентября

В Липецкой области ограничат торговлю спиртным 1 Сентября Фото: Алина ПАЛАГИНА

В пятницу, 1 сентября, в Липецкой области запретят продавать алкоголь. Жители не смогут купить спиртное в День знаний. Ограничения вводят в соответствии с региональным законом 29 декабря 2012 года № 118-ОЗ.

Розничную продажу приостановят во всех торговых объектах, сообщили в пресс-службе областного управления потребительского рынка и ценовой политики. Запрет будет действовать с девяти утра до девяти вечера.

Специалисты ведомства проконтролируют исполнение законодательства во время праздника. Предпринимателям грозят штрафы за нарушения.

Напомним, Сергей Трофимов выступит в Ельце на Дне города. Артист пригласил жителей на концерт 2 сентября. Для горожан подготовили трехдневную развлекательную программу.