Алкоголь запретят продавать в Липецкой области в День знаний 1 сентября

В Липецкой области ограничат торговлю спиртным 1 Сентября
Фото: Алина ПАЛАГИНА
В пятницу, 1 сентября, в Липецкой области запретят продавать алкоголь. Жители не смогут купить спиртное в День знаний. Ограничения вводят в соответствии с региональным законом 29 декабря 2012 года № 118-ОЗ.
Розничную продажу приостановят во всех торговых объектах, сообщили в пресс-службе областного управления потребительского рынка и ценовой политики. Запрет будет действовать с девяти утра до девяти вечера.
Специалисты ведомства проконтролируют исполнение законодательства во время праздника. Предпринимателям грозят штрафы за нарушения.
Напомним, Сергей Трофимов выступит в Ельце на Дне города. Артист пригласил жителей на концерт 2 сентября. Для горожан подготовили трехдневную развлекательную программу.