Пассажирский поезд «Ейск – Санкт-Петербург» загорелся на станции под Липецком

В Липецкой области загорелся локомотив поезда
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
В этот вторник, 29 августа, в Становлянском районе Липецкой области загорелся локомотив пассажирского поезда №246 из 15 вагонов. Пожар случился около пяти часов утра на станции Грунин-Воргол. Транспорт ехал из Ейска в Санкт-Петербург. Состав перевозил 635 человек.
На место происшествия прибыл один расчет МЧС. Спасатели эвакуировали путешественников.
На место происшествия прибыл пожарный расчет
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
Никто из пассажиров не пострадал
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
– Причина пожара пока неизвестна, – рассказали lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального ГУ МЧС. – Обстоятельства выясняются.
Огонь повредил моторный отсек второго вагона локомотива на площади в семь квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.
Спасатели эвакуировали пассажиров
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
Напомним, 27 августа посетители железнодорожного вокзала в Грязях испугались хлопка. Грохот раздался под третьим вагоном скорого поезда «Москва – Липецк». Затем очевидцы заметили искры.