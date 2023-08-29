Пассажирский поезд «Ейск – Санкт-Петербург» загорелся на станции под Липецком

В Липецкой области загорелся локомотив поезда Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В этот вторник, 29 августа, в Становлянском районе Липецкой области загорелся локомотив пассажирского поезда №246 из 15 вагонов. Пожар случился около пяти часов утра на станции Грунин-Воргол. Транспорт ехал из Ейска в Санкт-Петербург. Состав перевозил 635 человек.

На место происшествия прибыл один расчет МЧС. Спасатели эвакуировали путешественников.

На место происшествия прибыл пожарный расчет Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Никто из пассажиров не пострадал Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

– Причина пожара пока неизвестна, – рассказали lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального ГУ МЧС. – Обстоятельства выясняются.

Огонь повредил моторный отсек второго вагона локомотива на площади в семь квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.

Спасатели эвакуировали пассажиров Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Напомним, 27 августа посетители железнодорожного вокзала в Грязях испугались хлопка. Грохот раздался под третьим вагоном скорого поезда «Москва – Липецк». Затем очевидцы заметили искры.