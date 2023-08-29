ТОП специальностей для обучения: ИТ, медицина и юриспруденция

Большинство наших сограждан не готово платить за получение высшего образования.

Таковы результаты опроса совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и СК «Росгосстрах Жизнь».

По мнению 39% респондентов, высшее образование должно быть исключительно бесплатным. Больше всего сторонников такой точки зрения на Северном Кавказе. 56% полагают, что высшее образование должно быть платным и бесплатным на выбор. Что касается стоимости, то наибольшее количество участников опроса согласны потратить на образование не более 100 тысяч рублей за учебный год.

Отвечая на вопрос о самом предпочтительном варианте высшего образования для своих детей или внуков, 39% выбрали программирование и ИТ-технологии, 26% медицину и биологию, 19% юриспруденцию, 16% банковское дело (чаще других его выбирали на Дальнем Востоке и в Приволжском федеральном округе). Гуманитарные науки в качестве возможного высшего образования для своих потомков привлекают лишь 6% опрошенных.

С точки зрения географии, 40% отметили, что уровень конкретного вуза важнее места его расположения (а на Дальнем Востоке и в Сибири - даже по 53%). Треть опрошенных считает лучшими Москву или Санкт-Петербург, а около 11% хотели бы получать высшее образование за границей - наиболее популярна такая точка зрения на Северном Кавказе.

К слову, полученное высшее образование пригодилось лишь 45% респондентов. Каждый пятый заявил, что высшее образование однозначно не пригодилось, поскольку он работает в совершенно другой сфере.