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НовостиОбщество29 августа 2023 8:44

Военную машину для бойцов СВО освятили на Соборной площади в Липецке

Участникам спецоперации доставят шесть квадрокоптеров
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке собрали автомобиль для участников спецоперации

В Липецке собрали автомобиль для участников спецоперации

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Волонтеры Липецка собрали военную машину для бойцов СВО. Техническое задание прислал командир разведывательной роты. Неравнодушные горожане регулярно общаются с полками и отправляют на передовую гуманитарные грузы, сообщили в пресс-службе администрации.

Автомобиль поможет участникам спецоперации быстрее выполнять задачи. В минувший понедельник, 28 августа, транспорт освятили на Соборной площади.

Неравнодушные липчане регулярно отправляют гуманитарную помощь бойцам

Неравнодушные липчане регулярно отправляют гуманитарную помощь бойцам

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

– Желаю всем ребятам крепкого здоровья и быстрого возвращения домой, – отметила мэр Евгения Уваркина. – Пусть этот автомобиль станет надежным помощником для наших военных и поможет им сохранить жизни и здоровье в боевых условиях.

Также военнослужащим доставят шесть квадрокоптеров. Оборудование передали местные охранные предприятия.