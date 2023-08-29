Под Липецком мать троих детей избила рубанком пенсионерку и похитила 6 тысяч

Прокурор Лев-Толстовского района утвердил обвинительное заключение Фото: Прокуратура Липецкой области

В Липецкой области за разбой будут судить мать троих детей. По данным следствия, в апреле 29-летняя женщина ворвалась в дом односельчанки в Лев-Толстовском районе. Она кулаками и деревянным рубанком начала бить по голове 84-летней пенсионерки, а после похитила 6 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, ее действия квалифицировали по ч.3 ст.162 УК РФ «Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище». Прокурор Лев-Толстовского района утвердил обвинительное заключение. Материалы направили в суд. Жительнице области грозит от 7 до 12 лет тюрьмы со штрафом до 1 миллиона рублей.

Напомним, что в Липецке рецидивист ограбил двух женщин. Он сорвал с них золотые украшения стоимостью 60 тысяч рублей. Подробности здесь.