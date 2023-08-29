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НовостиПроисшествия29 августа 2023 12:21

Под Липецком осудят дебошира, который толкнул полицейского при задержании

До 5 лет лишения свободы грозит жителю Липецкой области, который сопротивлялся правоохранителям во время задержания
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Под Липецком осудят дебошира, который толкнул полицейского при задержании

Под Липецком осудят дебошира, который толкнул полицейского при задержании

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Жителю Липецкой области, который толкнул полицейского, грозит до 5 лет лишения свободы. 46-летнего мужчину из Данкова обвиняют в совершении преступления по ч.1 ст.318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

По данным следствия, 8 июля около полуночи правоохранители приехали на вызов от женщины. Ее сожитель выпил и начал дебоширить. Сотрудники органов потребовали соблюдать порядок, но мужчина лишь обматерил их. При задержании он сопротивлялся и несколько раз толкнул представителя власти. Буяна пришлось заковать в наручники.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, фигурант признал вину частично. Но его доводы опровергли в ходе следствия. Уголовное дело направили на утверждение прокурору. Затем материалы передадут в суд.