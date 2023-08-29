Под Липецком осудят дебошира, который толкнул полицейского при задержании Фото: Юлия КЛЮЕВА

Жителю Липецкой области, который толкнул полицейского, грозит до 5 лет лишения свободы. 46-летнего мужчину из Данкова обвиняют в совершении преступления по ч.1 ст.318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

По данным следствия, 8 июля около полуночи правоохранители приехали на вызов от женщины. Ее сожитель выпил и начал дебоширить. Сотрудники органов потребовали соблюдать порядок, но мужчина лишь обматерил их. При задержании он сопротивлялся и несколько раз толкнул представителя власти. Буяна пришлось заковать в наручники.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, фигурант признал вину частично. Но его доводы опровергли в ходе следствия. Уголовное дело направили на утверждение прокурору. Затем материалы передадут в суд.