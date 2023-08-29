Сбер подписал соглашение о сотрудничестве с проектным офисом по туризму в ЦФО

Соответствующее соглашение стороны подписали в рамках семинара-совещания по развитию молодежного туризма в Центральном федеральном округе в Липецке.

Документ стал итогом ряда мероприятий и переговоров с участием руководства регионов и проектного офиса по ЦФО при консалтинговой поддержке Сбера. Основная задача – формирование единого бренда Черноземья с целью популяризации туристических объектов на территории всего макрорегиона, что позволит усилить потенциал каждой области.

Идея создания макрорегиона уже получила поддержку на уровне полпредства Президента РФ в ЦФО. В настоящее время инициатива направлена на рассмотрение в Правительство РФ.

Антон Каменев, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка Сбербанка:

«Туризм является ключевым драйвером развития экономики регионов: на одно рабочее место в туриндустрии приходится пять рабочих мест в связанных отраслях. Регионы Черноземья уже активно используют аналитику Сбера на основе Big Data для построения качественных стратегий развития. Наша общая задача – сделать максимально привлекательными уже созданные в Черноземье маршруты и создать новые точки притяжения туристов в рамках единого бренда «Черноземья». Сбер продолжит оказывать всестороннюю поддержку в части экспертизы, интеграции цифровых сервисов, консалтингового и финансового сопровождения проектов для развития туристического потенциала макрорегиона».

Одной из последних инициатив Сбера стал проект «Путешествуй по России», в котором приняло участие 20 федеральных СМИ и тревел-блогеров. Участники проехали по маршруту Ольденбургских из Санкт-Петербурга в Ялту. Они посещали в том числе и региональные достопримечательности Черноземья и дали высокую оценку туристическому потенциалу Черноземья.