Под Липецком мужчина заступился за друга и ударил обидчика, тот умер Фото: Юлия КЛЮЕВА

На 30-летнего жителя Липецкой области завели уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. По данным следствия, вечером 18 августа в Лебедяни мужчина заступился за знакомого. Он ударил кулаком в лицо 37-летнего обидчика. Тот упал, ударившись головой об асфальт.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, ночью 19 августа оппонента в бессознательном состоянии доставили в больницу. Несмотря на усилия медиков, он скончался. Причина смерти – закрытая черепно-мозговая травма.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Лебедянец признал вину и подтвердил показания на месте происшествия. Следователи продолжают собирать доказательства, а также назначили судебные экспертизы. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.