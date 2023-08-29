Следственный комитет возбудил дело после гибели каменщика в траншее в Ельце Фото: СУ СК РФ по Липецкой области

Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти рабочего в траншее. По версии следствия, днем 15 августа в Ельце специалисты прокладывали трубопровод на территории больничного комплекса. Из-за нарушения правил безопасности обвалился грунт. В этот момент в траншее на глубине около 4 метров находился 35-летний каменщик подрядной организации. Его завалило землей.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, несчастный скончался еще до приезда бригады скорой помощи. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

- Проводится комплекс следственных действий и судебных экспертиз с целью установления всех обстоятельства произошедшего, - добавили в пресс-службе регионального СКР.