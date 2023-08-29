Предприятие «Липецкая станция аэрации» ликвидировали

Депутаты согласились ликвидировать "Липецкую станцию аэрации" Фото: Липецкий городской совет депутатов

В этот вторник, 29 августа, в горсовете прошла 39 сессия. Депутаты приняли окончательное решение по поводу предприятия «Липецкая станция аэрации». МУП ликвидировали. Основные обязанности, которые раньше выполняла «ЛиСА», теперь перешли «РВК-Липецк».

Имущество предприятия на 346 миллионов рублей по концессии передали водоканалу. Он займется созданием, реконструкцией и эксплуатацией городской системы водоотведения, сообщили в пресс-службе горсовета.

– В связи с тем, что основной уставный вид деятельности перешел к другому юридическому лицу, целесообразно предприятие ликвидировать, – отметила главный аудитор Липецка Марина Зиброва. – И сделать это нужно как можно быстрее, пока активов предприятия достаточно для погашения всех его долговых обязательств.

Напомним, муниципальное унитарное предприятие работало около 16 лет. В 2021 году прибыль «Липецкой станции аэрации» составила более десяти миллионов, а в прошлом – 12,9 миллиона.