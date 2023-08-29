Пруд в селе Завальное Усманского района полностью очистят в октябре

В Липецкой области к осени очистят пруд в Завальном Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Усманском районе Липецкой области расчищают пруд. Экологи трудятся в Завальном, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В селе живут около полутора тысяч человек.

На данный момент специалисты убирают со дна ил и мусор. Работы планируют закончить в октябре. Затем здесь благоустроят берег для комфортного отдыха.

В Липецкой области восстанавливают еще четыре водоема. Сотрудники расчищают реки Быстрая Сосна в Измалковском районе, Красивая Меча в Лебедянском районе и пруды в Тюшевке Липецкого района и Шовском Лебедянского района.

Напомним, Красивую Мечу полностью освободят от лишних водорослей и осадка в 2026 году. Работы начались в 2021 году.