Какие улицы Липецка останутся без холодной воды и света в среду 30 августа Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду 30 августа в Липецке отключат свет и холодную воду. С 9 утра до 5 часов вечера без электроэнергии останутся жители улиц Московская, 6; Интернациональная, 47, 49, 57; Пролетарская, 10а; Плеханова, 70а; площадь Плеханова. Подробности в «Россети Центр» по телефону 8-800-220-02-20.

С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по улицам Интернациональная, 57; Плеханова, 72, 78, 80, 82; Горького, 1; Неделина, 14, 14а, 16, 18, 20; Торговая, 2, 4; Коммунальная, 14, 14а; Октябрьская, 74.

На этот же период времени воду отключат в частном секторе: улицы Светлова, Бурлакова, Добровская, Тихая, Патриотическая, Железнякова, Селекционная, Гусева, Одесская, Лебедянская, Пугачева, Трубная, Полевая, Совхозная, Станционная.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Коммунальная, 14; Интернациональная, 57, а также по заявкам потребителей. Дополнительная информация по телефонам: *6048, 236-048.