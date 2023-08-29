Подрядчик начал ремонтировать дорогу в селе Боринское под Липецком за 80 млн Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В Липецком районе начали ремонтировать дорогу в селе Боринское. Речь идет об участке, который сильно разбили грузовики, объезжая закрытую территорию федеральной трассы. Работы должны завершить до конца года.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, на обновление дороги выделили более 80 миллионов рублей. На эти деньги подрядчик заменит дорожное полотно, укрепит обочины, приведет в порядок примыкания, остановки, заменит ограждение и знаки. Кстати, в верхний слой асфальта добавят модификатор, в чьем составе содержатся частицы переработанной резины. От этого проезжая часть станет более пластичной и прочной.

Напомним, что в Боринском появится новый мост через реку Белоколодец. Прежняя переправа не соответствовала требованиям безопасности.