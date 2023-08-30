Под Липецком предприниматель оплатил долги на 195 тысяч, чтобы не лишиться земли Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области предприниматель задолжал по платежам за жилую площадь и за коммунальные услуги более 195 тысяч рублей. Добровольно возвращать сумму он не спешил. К делу пришлось подключиться судебным приставам.

Как сообщили в пресс-службе регионального УФССП России, в отношении жителя Чаплыгинского района возбудили исполнительное производство, о чем сообщили ему. Мужчине дали время, чтобы погасить задолженность, но он снова этого не сделал. Приставу пришлось предпринять серьезные меры.

Так, у предпринимателя в собственности оказался земельный участок. Сотрудник управления направил в суд заявление о взыскании этой территории. Должник явно не ожидал такого поворота событий. Он тут же оплатил 195 тысяч рублей.