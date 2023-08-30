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НовостиОбщество30 августа 2023 6:22

Под Липецком предприниматель оплатил долги на 195 тысяч, чтобы не лишиться земли

Житель Чаплыгинского района задолжал по платежам за жилую площадь и коммунальные услуги
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Под Липецком предприниматель оплатил долги на 195 тысяч, чтобы не лишиться земли

Под Липецком предприниматель оплатил долги на 195 тысяч, чтобы не лишиться земли

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области предприниматель задолжал по платежам за жилую площадь и за коммунальные услуги более 195 тысяч рублей. Добровольно возвращать сумму он не спешил. К делу пришлось подключиться судебным приставам.

Как сообщили в пресс-службе регионального УФССП России, в отношении жителя Чаплыгинского района возбудили исполнительное производство, о чем сообщили ему. Мужчине дали время, чтобы погасить задолженность, но он снова этого не сделал. Приставу пришлось предпринять серьезные меры.

Так, у предпринимателя в собственности оказался земельный участок. Сотрудник управления направил в суд заявление о взыскании этой территории. Должник явно не ожидал такого поворота событий. Он тут же оплатил 195 тысяч рублей.