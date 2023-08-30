Два расчета МЧС тушили горящий «Форд» на трассе М-4 «Дон» под Липецком Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

За последние сутки в Липецкой области сгорели две машины. Утром 30 августа в Задонском районе на 415 километре трассы М-4 «Дон» вспыхнул «Форд». Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, с огнем боролись два пожарных расчета. Несмотря на их усилия огонь полностью уничтожил иномарку. К счастью, никто из людей не пострадал.

Чуть ранее, 29 августа, в Липецке на улице Фурманова загорелся грузовой эвакуатор. На месте работали два спасательных отделения. Пламя повредило внутреннюю отделку кабины автомобиля на площади 5 квадратных метров.

Жильцы квартиры девятиэтажного дома на Теперика забыли снять ужин с включенной плиты – помещения заволокло дымом. В области несколько раз горел мусор – в Липецке на улице Суворова, а также в Ельце в районе переулка Береговой.