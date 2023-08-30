Мотоциклист и 15-летний пассажир пострадали в ДТП с «Нивой» под Липецком Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Во вторник 29 августа в Липецкой области столкнулись «Шевроле Нива» и мотоцикл. ДТП случилось в Ельце на улице Содружества. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, травмы получили 24-летний мотоциклист и его 15-летний пассажир.

В тот же день в Воловском районе на трассе Тербуны-Набережное-Волово в аварию попали ВАЗ и «Фольксваген». Пострадала 63-летняя пассажирка отечественной машины. Ее доставили в больницу.

В селе Двуречки Грязинского района на улице Тимирязева 33-летний водитель «Форда» сбил 11-летнего мальчика. Медики осмотрели школьника, оказали необходимую помощь и отпустили.

Всего за сутки автоинспекторы выявили 3 993 нарушения Правил дорожного движения. Так. 11 жителей региона осмелились сесть за руль в нетрезвом состоянии. Их лишат водительского удостоверения и назначат штраф. Еще 47 человек проигнорировали ремни безопасности. Водители 3 691 раз превысили скорость, выехали на встречную полосу и припарковались в неположенном месте.