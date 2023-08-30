В Липецке поймали насильника, напавшего на женщину на улице Зои Космодемьянской Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке арестовали 39-летнего мужчину, которого подозревают в насилии. По данным следствия, вечером 28 августа на улице Зои Космодемьянской он надругался над 35-летней женщиной. Злодей шел за липчанкой и, когда рядом никого не было, напал на нее. Он ударил несчастную и совершил действия сексуального характера.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, женщине удалось вырваться. Она кинулась к проезжавшей мимо машине, внутри которой оказался ее знакомый. Извращенец испугался и убежал. Однако скрыться ему не удалось. Правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления, а также за кражу и грабеж уроженец Пермского края.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Липчанина заключили под стражу. Следователь полагает, что он в тот вечер пытался изнасиловать еще двух девушек. Предположение проверяется.