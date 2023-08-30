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НовостиОбщество30 августа 2023 10:58

Лучшие семьи Липецкой области смогут выиграть по 500 тысяч в конкурсе

В регионе объявили конкурс «Семья года»
Алина ПАЛАГИНА
В Липецкой области выберут лучшие семьи

В Липецкой области выберут лучшие семьи

Фото: Архив "КП"

В Липецкой области запустили конкурс «Семья года». Лучшие ячейки общества смогут посоревноваться в пяти категориях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья» и «Трудовая династия».

В каждой номинации определят троих победителей, сообщили в пресс-службе регионального правительства. За первое место наградят 500 тысячами рублей. Обладатели второго и третьего выиграют по 300 и 100 тысяч соответственно.

Документы нужно подать до 27 сентября. Заявки принимают в управлении социальной политики в кабинете №214 на Плеханова, 33. Сотрудники подведут итоги в течение двух месяцев. Прочитать положение конкурса можно по ссылке.

Напомним, в областном центре объявили конкурс на лучшего отца. Выдвинуть кандидатуру необходимо до 15 сентября.