Аграрии семи районов Липецкой области вышли на сев озимых культур

Одновременно продолжается уборочная кампания Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Аграрии Липецкой области начали трудиться над будущим урожаем. В семи районах вышли на сев озимых культур, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На данный момент специалисты обработали 7,5 тысяч гектаров. Пшеницу пока разместили на 4,3 тысячах гектаров. Также сельхозработники сеют рожь и рапс. Всего озимые займут более 350 тысяч гектаров.

Одновременно продолжается уборочная кампания. Земледельцы собрали 2,7 миллиона тонн зерновых и зернобобовых. Урожайность превышает 48 центнеров с гектара.

– Рапс обмолачивают в 13 районах, – отметили в областной администрации. – С 15,3 тысячи гектаров получено 38,2 тысячи тонн. Урожайность почти на 20% превышает прошлогоднюю и составляет 25 центнеров с гектара.

В девяти районах собирают свеклу, картофель – в семи. Аграрии получили 264 тысячи тонн сахарного корнеплода. С одной тысячи гектаров специалисты убрали 39 тысяч тонн «второго хлеба».