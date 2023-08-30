Жители Тульской области обокрали квартиру пенсионера под Липецком на 108 тысяч Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецкой области обокрали дом 68-летнего пенсионера. Мужчина сообщил полицейским, что неизвестные вскрыли окна и проникли в его жилище в Ельце. Они похитили золото, аудиоколонку, два сотовых телефона и 25 тысяч рублей. Ущерб составил 108 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, оперативники вычислили подозреваемых. Ими оказались жители Тульской области 23 и 24 лет. Они пояснили, что специально приехали в регион, чтобы совершить преступление. Часть похищенного они продали, заработав 35 тысяч. Остальные вещи правоохранители обнаружили в обуви молодых людей.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание – до 6 лет лишения свободы. Кстати, один из парней находится в розыске. В Липецкую область он приехал, чтобы скрыться от правосудия.

Подозреваемых задержали на 48 часов. Решается вопрос об их аресте.