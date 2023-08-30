44,5 тысяч детей посетили лагеря Липецкой области летом 2023 года

Летние лагерные смены подходят к концу Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Лагерные смены 2023 года подошли к концу в Липецкой области. Три месяца работали 14 загородных, около 350 пришкольных и 43 палаточных мест для детского отдыха. Также в образовательных учреждениях действовали 82 лагеря труда. За лето в регионе оздоровились 44,5 тысяч ребят, что на 2,5 тысячи больше прошлого года.

«Прометей» посетили более двух тысяч мальчиков и девочек. Юные липчане участвовали в интеллектуальных и спортивных программах. В этом году «Березка» смогла принять на каждой смене на 90 детей больше. Здесь поставили быстровозводимые модульные корпуса для проживания.

В регионе отдохнули 44,5 тысяч детей Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В кластер оздоровительных лагерей приехали малыши и подростки, которые столкнулись с трудной жизненной ситуацией. В «Елочке», «Чайке» и «Орленке» устроили теплый прием для 12 тысяч сирот, ребят из малообеспеченных и многодетных семей.

Также на сменах отдохнули дети бойцов СВО. Кроме того, гостями Липецкой области стали юные жители Белгорода и Володарского района ДНР.