Следственный комитет начал проверку из-за смерти 3-летнего ребенка под Липецком Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области после гибели 3-летнего ребенка следственный комитет начал проверку. По данным следствия, 28 августа в многодетной семье скончался мальчик 2020 года рождения. По мнению судмедэкспертов, причиной смерти стала аспирация дыхательных путей. Как стало известно lipetsk.kp.ru, малыш мог захлебнуться рвотными массами.

- В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего, а также условий проживания и воспитания ребенка в семье, - прокомментировали в пресс-службе регионального СКР. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что в Липецке поймали подозреваемого в насилии над женщиной. Злодей напал на прохожую на улице Зои Космодемьянской и надругался над ней. К счастью, ей удалось сбежать и обратиться в полицию.