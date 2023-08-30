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НовостиПроисшествия30 августа 2023 14:02

Житель Липецкого района перевел мошенникам 1,8 млн рублей, играя на бирже

Аферисты предложили мужчине из Липецкого района легкий заработок и забрали у него крупную сумму
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Житель Липецкого района перевел мошенникам 1,8 млн рублей, играя на бирже

Житель Липецкого района перевел мошенникам 1,8 млн рублей, играя на бирже

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Житель Липецкого района лишился крупной суммы денег, «играя на бирже» мошенника. 50-летнему мужчине позвонил незнакомец и сообщил, что поможет легко заработать. Мол, для инвестирования нужно лишь сделать несколько переводов на специальный счет. Увы, липчанин поверил.

Аферисты держали его на крючке. Используя психологические приемы и обещая крупный заработок, они каждый раз уговаривали его перевести деньги. В итоге мужчине пришлось занимать у друзей, оформлять кредиты и займы, чтобы собрать нужную сумму. Так он отдал мошенникам 1,8 миллиона рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УВМД России, заработанные на бирже деньги житель так и не смог забрать себе. «Консультант» также перестал выходить на связь. Тогда липчанин понял, что его обманули, и обратился в полицию.