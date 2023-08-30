Питьевую воду отключат в детсаду и на 37 улицах Липецка в четверг 31 августа

В Липецке без холодной воды останутся более 30 улиц Фото: Алина ПАЛАГИНА

В четверг, 31 августа, в Липецке отключат питьевую воду на 37 улицах. Специалисты займутся ремонтными работами, сообщили в пресс-службе мэрии. Подачу ресурса ограничат с 10:00 до 20:00.

Без холодной воды останутся жители домов по улицам Доватора, 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8, 10, 10б, 12, 12а, 12б, 14, 14/1, 14а, 14б, 16, 16а, 18, 57а, 59, 61; Юных Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 7а, 9, 11, 11/1, 12, 12а, 14, 14а, 15, 18, 18а, 18б; Крылова, 63, 63а; Папина, 1а, 1б, 2, 2б, 2в, 4, 4а, 4б, 6, 7, 8, 9, 11, 11а; проспект Победы 20, 22а; тепловой пункт «Квадры» и в частном секторе на Союзной, Мирной, Урожайной, Биологической, Перова, Крылова, Хмельницкого, Достоевского, переулке Потапова. Машина с водой приедет на Юных Натуралистов, 12а и Папина, 4.

Краны пересохнут в частном секторе Ссырского на Индустриальной, Зоологической, Буденного, Сенной, Сырской, Смоленской, Речной, Пролетарской, Садовой, а также на Гагарина, 28, 30; Вавилова, 4, 6, 12, 2 (детский сад); Шевченко, 1, 4, 5, 7, 20, 22, 24; 4-й Пятилетки, 1; Тельмана, 88 и в частном секторе: Вавилова, Шевченко, Новокарьерная, проезд Шишкина, Урицкого, Кротевича, Гранитная, Щорса, 2-ая Гранитная, Железнодорожная, Чайковского, Тельмана, проезд Лузана. Воду привезут по заявкам липчан.

За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.