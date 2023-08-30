Без света останутся две улицы Липецка в четверг 31 августа

В Липецке отключат свет в двух домах Фото: Алина ПАЛАГИНА

В четверг, 31 августа, в Липецке отключат свет на двух улицах. Специалисты будут проводить плановые ремонтные работы на электросетях. Лампочки погаснут с девяти утра до пяти вечера, сообщили в пресс-службе мэрии.

Без электричества останутся жильцы дома №6 по улице Московская. Также подачу ресурса приостановят в доме №6 на Леонтия Кривенкова. За дополнительной информацией обращайтесь по бесплатному номеру контакт-центра: 8-800-220-0-220. Диспетчеры отвечают круглосуточно.

Напомним, также в четверг в областном центре перекроют холодную воду на 37 улицах и в детском саду на Вавилова. Жильцам отключат питьевую воду с десяти утра до восьми вечера. Подробности можно прочитать по ссылке.