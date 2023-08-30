Спасатели перестанут дежурить на пляжах Липецка с 1 сентября

В Липецке подходит к концу купальный сезон Фото: Алина ПАЛАГИНА

До конца лета осталось всего два дня. 31 августа в Липецке закроют купальный сезон. Горожан предупреждают, что с 1 сентября спасатели перестанут дежурить в местах отдыха у воды.

Сотрудники регионального УГПСС больше не будут патрулировать Сокольский, Новолипецкий, Тракторозаводской, Центральный пляжи и набережную реки Воронеж. Стационарные посты свернут на Силикатных озерах. Также прекратят контролировать ситуацию на диких пляжах, сообщили в пресс-службе мэрии.

За три теплых месяца 2023 года специалисты управления ГО и ЧС помогли 22 тонущим горожанам. В том числе троим подросткам и одному трехлетнему малышу. В прошлом году в беде оказалось вдвое больше липчан, детей – в три раза больше.