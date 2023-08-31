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НовостиОбщество31 августа 2023 6:05

455 900 бланков для голосования напечатали и передали избиркому Липецкой области

За процедурой передачи наблюдал член Центрального избиркома РФ Николай Левичев
Алина ПАЛАГИНА
фотография пресс-службы Избирательной комиссии Липецкой области

фотография пресс-службы Избирательной комиссии Липецкой области

Фото: с сайта

В Липецкой области напечатали 455 900 бюллетеней для голосования на сентябрьский выборах. Их низ 272 400 – для электронных комплексов. Типография передала бланки региональной избирательной комиссии.

Организаторы выборов и представители издательства подписали акт приема-передачи. Лишние и бракованные бюллетени уничтожили. За процедурой наблюдал член Центрального избиркома РФ с правом решающего голоса Николай Левичев.

фотография пресс-службы Избирательной комиссии Липецкой области

фотография пресс-службы Избирательной комиссии Липецкой области

Фото: с сайта

На каждом листе кандидатов расположили по алфавиту, сообщили в пресс-службе областного избиркома. В бланках можно найти информацию о дате рождения, месте жительства, должности и партии, которую представляет претендент.

Бюллетени отправили в 12 территориальных избиркома. В муниципальных районах их будут хранить в отделах УМВД.

Напомним, процесс печати проходил конфиденциально. Типографию охраняли полицейские.

фотография пресс-службы Избирательной комиссии Липецкой области

фотография пресс-службы Избирательной комиссии Липецкой области

Фото: с сайта