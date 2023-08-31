455 900 бланков для голосования напечатали и передали избиркому Липецкой области

фотография пресс-службы Избирательной комиссии Липецкой области Фото: с сайта

В Липецкой области напечатали 455 900 бюллетеней для голосования на сентябрьский выборах. Их низ 272 400 – для электронных комплексов. Типография передала бланки региональной избирательной комиссии.

Организаторы выборов и представители издательства подписали акт приема-передачи. Лишние и бракованные бюллетени уничтожили. За процедурой наблюдал член Центрального избиркома РФ с правом решающего голоса Николай Левичев.

фотография пресс-службы Избирательной комиссии Липецкой области Фото: с сайта

На каждом листе кандидатов расположили по алфавиту, сообщили в пресс-службе областного избиркома. В бланках можно найти информацию о дате рождения, месте жительства, должности и партии, которую представляет претендент.

Бюллетени отправили в 12 территориальных избиркома. В муниципальных районах их будут хранить в отделах УМВД.

Напомним, процесс печати проходил конфиденциально. Типографию охраняли полицейские.