Сотрудникам районного водоканала в Липецкой области грозит до 4 лет за подлог

Водоканал под Липецком подозревают в служебном подлоге Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области сотрудников муниципального предприятия «Хлевенский водоканал» подозревают в служебном пологе. Усманский следственный отдел завел уголовное дело по части 2 статьи 292 УК за махинации с контрактом.

По данным регионального СУ СКР, осенью прошлого года водоканал заключил договор с подрядчиком. Фирма должна была капитально отремонтировать водопроводные сети по улице Ленина в селе Дмитряшевка. Цена контракта составила 2,8 миллиона рублей.

Компания не успела завершить работы. Однако несмотря на невыполненные до конца обязательства, уже в декабре 2022 года предприятие приняло ремонт и полностью оплатило услуги.

– Следствие полагает, что в результате противоправных действий должностных лиц муниципального предприятия существенно нарушены охраняемые законом интересы жителей села, так как в результате недоработок водопровод введен в эксплуатацию лишь в августе 2023 года, – отметили в пресс-службе ведомства.

Преступление выявили совместно с прокуратурой. На данный момент правоохранители собирают доказательства. Специалистам водоканала грозит до 4 лет колонии.