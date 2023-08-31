Мотоцикл, грузовик «Вольво» и «Форд Торнео» сгорели за сутки в Липецкой области

На трассе "Дон" загорелся грузовик с полуприцепом Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В минувшую среду, 30 августа, в Липецкой области сгорели три транспорта. Первые два инцидента произошли в Хлевенском районе. В девять утра на трассе М4 «Дон» вспыхнул грузовик «Вольво» с полуприцепом.

На место происшествия прибыли два расчета, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Огонь уничтожил колесо и тент на площади в четыре квадратных метра. Водитель не пострадал.

На трассе Хлевное - Липецк вспыхнула иномарка Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Затем около пяти вечера на трассе «Хлевное – Липецк» загорелся «Форд Торнео». Иномарку тушили два пожарных отделения. Пламя повредило узлы и агрегаторы. Пострадавших нет.

Третье возгорание случилось в Ельце около 11 вечера. На улице Спутников в районе дома №12 воспламенился мотоцикл «Хонда». С огнем боролись два расчета МЧС. Сгорели узлы и агрегаторы. Никто не пострадал.