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НовостиПроисшествия31 августа 2023 7:27

33-летний водитель скутера попал в больницу после ДТП с «Дэу Нексия» в Липецке

На Елецком шоссе в Липецке произошла авария со скутером и иномаркой
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке в авариях пострадали скутерист и мотоциклист

В Липецке в авариях пострадали скутерист и мотоциклист

Фото: Алина ПАЛАГИНА

В минувшую среду, 30 августа, в Липецке на Елецком шоссе произошло ДТП. Авария случилась в половину девятого вечера. 33-летний водитель скутера врезался в стоящую машину «Дэу Нексия». За рулем иномарки сидел 40-летний автомобилист, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Скутериста доставили в больницу.

В тот же день в ДТП попал еще один водитель двухколесного транспорта. В областном центре на улице Московская столкнулись мотоциклист и 62-летний автомобилист на «Шевроле». Медики госпитализировали 27-летнего байкера.

За сутки жители региона нарушили ПДД 5 138 раз. Инспекторы поймали шесть пьяных автолюбителей. Ремни безопасности игнорировали 145 липчан. Камеры записали 4 841 случай, когда водители превышали скорость, выезжали на встречную полосу и неправильно парковались.