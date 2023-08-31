Рыбаков с запрещенными сетями поймали на Матырском водохранилище под Липецком

фотография пресс-службы управления Охотнадзора по Липецкой области Фото: с сайта

В Липецкой области специалисты Охотнадзора и отдела рыбоохраны провели рейд на Матырском водохранилище. Инспекторам попалась компания приятелей на лодке. Рыбаки пользовались запрещенными сетями – лесковыми.

Проверяющие забрали незаконный предмет, сообщили в пресс-службе регионального управления по охране, использованию объектов животного мира и водных ресурсов. Рыболовов накажут по закону.

Жителям региона напоминают, что за подобные нарушения грозит административная и уголовная ответственность. Также за незаконные способы рыбной ловли могут обязать возместить ущерб.

Напомним, в Грязинском районе поймали мужчину с ружьем. Полицейские остановили машину, в салоне которой лежало незарегистрированное огнестрельное оружие.