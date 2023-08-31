Житель Липецка украл из подъезда дома велосипед и продал его за 5 тысяч рублей

В Липецке у мужчины украли велосипед за 26 тысяч рублей Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке у 36-летнего мужчины похитили велосипед. Двухколесный транспорт исчез из подъезда дома по улице Московская. Ущерб составил 26 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, оперативники вычислили и задержали предполагаемого преступника. Им оказался 42-летний липчанин. Он пояснил, что заранее спланировал кражу. Подозреваемый выкатил на улицу не пристегнутый велосипед и уехал на нем. Далее он продал его за 5 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по статье – до 5 лет лишения свободы.

Всего полицейские раскрыли за сутки 8 преступлений против собственности, 7 против общественной безопасности, 4 против жизни и здоровья граждан, 1 против порядка управления.