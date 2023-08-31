В Липецкой области в День знаний установится теплая погода Фото: Алина ПАЛАГИНА

В День знаний погода порадует жителей Липецкой области теплом. В пятницу, 1 сентября, в регионе ожидают переменную облачность. Дождей синоптики не обещают.

В темное время суток столбики термометров покажут от девяти до 14 градусов выше нуля. Ночью скорость юго-восточного ветра составит от трех до восьми метров в секунду.

Днем же воздух прогреется до +25+30 градусов, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Ветер усилится до 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление дойдет до отметки в 745 миллиметров ртутного столба – без существенных изменений.

В субботу, 2 сентября, в областном центе предсказывают похолодание и пасмурное небо. Днем обещают до +18 градусов. Также специалисты ожидают дожди.