В Липецке прокуратура помогла ребенку-инвалиду получить аппараты на полмиллиона Фото: Юлия КЛЮЕВА

В прокуратуру Октябрьского района Липецка обратилась мама ребенка-инвалида, страдающего редким заболеванием. Она сообщила, что больница не выделила им медоборудование и расходные материалы: аппарат неинвазивной вентиляции легких, механический откашливатель, бактерицидный рециркулятор и тд. Общая сумма этих устройств – более 500 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в больнице замешкались с процедурой закупки. Из-за этого ребенок остался без необходимого по жизненным показаниям оборудования. Прокурор обратился в суд, чтобы обязать медучреждение незамедлительно передать семье устройства. Иск удовлетворен.

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